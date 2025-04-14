Законопроект о выдвижении военнослужащих в депутаты с передовой вернули на доработку
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернул на доработку проект федерального закона о подаче документов участников СВО для выдвижения на выборы депутатов через третьих лиц. Инициативу направили Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной инициативы.
Выборы депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В решении комитета Госдумы говорится, что законопроект не соответствует ч. 3 ст. 104 Конституции РФ и ст. 105 Регламента Государственной Думы. Татарстанским депутатам необходимо получить заключение Правительства России, т.к. в случае принятия инициатива потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.
Сейчас участник СВО обязан лично предоставлять документы для выдвижения своей кандидатуры на выборы.
Подробнее о законопроекте — в материале «Законопроект вернули в тыл».