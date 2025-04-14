Законопроект о выдвижении военнослужащих в депутаты с передовой вернули на доработку

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернул на доработку проект федерального закона о подаче документов участников СВО для выдвижения на выборы депутатов через третьих лиц. Инициативу направили Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборы депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Выборы депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В решении комитета Госдумы говорится, что законопроект не соответствует ч. 3 ст. 104 Конституции РФ и ст. 105 Регламента Государственной Думы. Татарстанским депутатам необходимо получить заключение Правительства России, т.к. в случае принятия инициатива потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Сейчас участник СВО обязан лично предоставлять документы для выдвижения своей кандидатуры на выборы.

Подробнее о законопроекте — в материале «Законопроект вернули в тыл».

Диана Соловьёва