53% работодателей Казани нанимают пенсионеров наравне с другими кандидатами

53% работодателей в Казани трудоустраивают сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани 53% компаний принимают на работу пенсионеров

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ В Казани 53% компаний принимают на работу пенсионеров

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Еще 30% компаний рассматривают кандидатов старшего возраста выборочно — либо на отдельные должности, либо в условиях дефицита кадров.

Пенсионерам в Казани чаще всего предлагают работу в сферах, где ощущается нехватка специалистов. Среди наиболее востребованных вакансий — водители, квалифицированные работники производственных специальностей, инженеры, продавцы и кладовщики.

Кроме того, большинство работодателей отмечают важность удержания опытных сотрудников, включая тех, кто достиг пенсионного возраста. Четверть компаний сообщили, что давно применяют такую практику, еще 10% начали использовать подобные подходы недавно.

Артём Дергунов