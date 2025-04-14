Чувашия заняла 7 место в Национальном экологическом рейтинге России по итогам зимы

По итогам зимы Чувашия оказалась на 7-м месте в Национальном экологическом рейтинге России. Об этом сообщает министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашия заняла 7 место в Национальном экологическом рейтинге России

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Чувашия заняла 7 место в Национальном экологическом рейтинге России

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

«Природоохранный, социально-экологический, промышленно-экологический индексы Чувашии с каждым годом демонстрируют положительную динамику. Это и расчистка водоемов, и улучшение сферы обращения с ТКО, и строительство и введение в эксплуатацию новых или реконструированных объектов, и лесовосстановительные мероприятия», — отметил руководитель Минприроды Чувашии.

Национальный экологический рейтинг ежегодно составляют эксперты из организации «Зеленый патруль».

По итогам зимы 2024–2025 года Марий Эл заняла 36-ю строчку в рейтинге. Республика Татарстан заняла 55-е место. Самыми слабыми оказались показатели природоохранного индекса и промышленно-экологической охраны.

Дарья Сайфиева