Народная артистка РСФСР и Чувашского государственного академического драматического театра Нина Григорьева ушла из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скончалась народная артистка РСФСР Нина Григорьева

Фото: Фото: Telegram-канал главы Чувашии Олега Николаева Скончалась народная артистка РСФСР Нина Григорьева

Фото: Фото: Telegram-канал главы Чувашии Олега Николаева

Нина Григорьева служила в театре 62 года и отыграла более 100 ролей. Актриса принимала участие в таких спектаклях, как «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Нарспи», «Прощание с Матерой» и многие другие.

Прощание с артисткой состоится 15 апреля в Покровско-Татианинском соборе в Чебоксарах в 12:00.

Дарья Сайфиева