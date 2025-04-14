Goldman Sachs: цена на золото вырастет до $4000 за унцию

Сегодня, 14 апреля, американский инвестбанк Goldman Sachs заявил, что к концу года цена на золото может вырасти до $3700 за унцию, а к середине 2026 года — до $4000. Сегодня расценки на этот драгметалл в очередной раз обновили рекорд, достигнув $3245. Банк UBS также повысил свой прогноз по цене на золото, заявив, что к концу года оно будет стоить $3500 за унцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Аналитики объясняют свои прогнозы тем, что тарифные войны, инициированные Дональдом Трампом, привели к повышенной волатильности на фондовых и валютных рынках, а также на рынках облигаций, что заставляет инвесторов искать безопасные активы для вложения средств — и золото является одним из таких активов. Только в течение прошлой недели повышенный спрос на золото увеличил его цену почти на 7%. Ранее подобные прогнозы по ценам на золото делались только в полушутливой форме — в конце 2022 года датский Saxo Bank в рамках своих «шокирующих предсказаний» заявил, что в 2023 году золото вырастет в цене с $1,8 тыс. до $3 тыс. «Шокирующий» прогноз сбылся, хотя и с некоторым опозданием — цена на золото достигла отметки $3 тыс. в середине марта 2025 года.

Сейчас же аналитики Goldman Sachs отмечают, что спрос на золото будет расти и со стороны центробанков. Если раньше американский инвестбанк ожидал, что в этом году закупки драгметалла со стороны государственных институтов составят в среднем 70 тонн в месяц, то сейчас прогноз повышен до 80 тонн в месяц.

Евгений Хвостик