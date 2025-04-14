Следуя за «Белым лотосом»

Кратно растут продажи товаров, связанных с сериалом «Белый лотос». Книгами, которые герои читают в кадре, пользователи «Литрес» интересуются в пять раз чаще. 6 апреля вышел финал третьего сезона, и за сутки его увидели больше 6 млн зрителей, сообщил журнал Variety. Представители HBO ожидают, что проект станет одним из самых финансово успешных и соберет около 20 млн просмотров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rip Cord Productions Фото: Rip Cord Productions

Книжный рынок уже ощутил на себе этот ажиотаж, рассказала “Ъ FM” шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева: «Спрос возник не на самый очевидный роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Прекрасные и проклятые", который в сериале читала Виктория Рэтлифф. С даты выхода сезона по финальную серию выручка с книги выросла в пять раз. Внимательные зрители заинтересовались, что же за произведение она читала, и какие дополнительные смыслы оно открывает.

Персонажи становятся трендсеттерами. Еще одна книга, которая была показана в "Белом лотосе", — это нон-фикшн Томаса Эриксона "Кругом одни нарциссы. Как оградить себя от токсичных личностей". В сериале его читала Белинда Линдси. И мы проанализировали выручку от этой книги — она выросла на 176%».

После выхода финала «Белого лотоса» россияне стали покупать в два раза больше нарядов модного дома D&G, в них часто появляется на публике актриса Дженнифер Кулидж. По данным CDEK.Shopping, выросли продажи лимитированных коллекций от Banana Republic, Abercrombie & Fitch, H&M и Bloomingdale's. Количество покупок шелкового платья-кимоно от бренда Джим Томпсон Jim Thompson в США за четыре дня подскочило на 671%. Появление в кадре полупрозрачного розового платья от Jacquemus принесло компании почти $2 млн. Коллаборации работают одинаково успешно и в России, и на Западе, рассказала “Ъ FM” живущая в США журналистка Юния Пугачева: «Буквально вчера была в Gucci, и люди показывали фотографии из "Белого лотоса" — сумку, как у Пайпер хотят все.

Герой, который получил супербуст, это Патрик Шварценеггер, которого вообще здесь никто не знал, а сейчас все обсуждают его рекламную кампанию. Вот это точно будет солдаут. Классный кейс, который выпустила Nestle в коллаборации с сериалом, стоит всего $4, сейчас он стал виральным, его просто сметают. CEO Nestle не знали, что именно Pina Colada станет роковым напитком, для них это был сюрприз».

Действия сериала разворачиваются на люксовых курортах Таиланда. Россиянам все сложнее попасть туда из-за необычайной загруженности отелей, говорит начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская: «Для нас как туристической компании это оказалось большим вызовом. Третий сезон снимали в Таиланде в очень хороших, дорогих отелях. Сейчас мы столкнулись с тем, что места практически не подтверждают.

Оказывается, огромное количество иностранных туристов просто теперь мечтают пожить в этих отелях, сделать фотографии, написать везде, мол, мы отдыхали в отеле, где снимался "Белый лотос". Ровно такое же происходит с Амальфитанским побережьем. До сих пор огромное количество американских туристов в свой так лист пожеланий обязательно ставят "побывать на Амальфитанском побережье", но не потому, что оно самое красивое, а потому, что там снимался "Талантливый мистер Рипли"».

Четвертый сезон «Белого лотоса» уже анонсирован. Съемки запланированы на 2026 год. Локация, где развернутся события, пока неизвестна.

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