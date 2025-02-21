Кризис самоидентичности

«Коммерсантъ Стиль» — том, что ждать от нового сезона сериала «Белый лотос», показ которого начался на этой неделе.

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«Белый лотос» возвращается — снятый, как всегда, в максимально красивом антураже и в атмосфере легкой тревожности. Роскошь обстановки стала хорошей традицией: первый сезон мы наблюдали на Гавайях, второй — в Италии, а действие третьего происходит в Тайланде — в отеле Four Seasons Koh Samui и его окрестностях, на Пхукете и в Бангкоке.

Создателем, сценаристом и режиссером сезона снова выступил Уайт, исполнительными продюсерами — Уайт, Дэвид Бернад и Марк Камин. Следуя устоявшимся сценарным ходам, действие начинается с подозрительной смерти и перематывается к началу поездки, позволяя зрителям наблюдать за развитием отношений действующих лиц — многофакторное и многослойное повествование, прием, который всегда срабатывает безотказно. В этот раз, к сожалению многих зрителей, в актерский состав не вошла Дженнифер Кулидж, блиставшая во втором сезоне в роли Тани Маккуойд-Хант, но и без нее актерский кастинг получился не менее обещающим. Патрик Шварценеггер, Эйми Лу Вуд, Паркер Поузи, Кэрри Кун, Уолтон Гоггинс, Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Мишель Монаган, Тайме Таптимтонг, Милош Бикович, Сэм Нивола, Лиса из Blackpink покажут нам жизнь в отпуске — без пресловутого цифрового детокса, среди просторных вилл и с большим количеством вина.

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На лодке, плывущей к курорту (так начинается каждый сезон «Лотоса»), зрители знакомятся с богатой семьей, ссорящейся парой, известной актрисой, которая едет на девичник с двумя подругами детства, и спа-менеджером из первого сезона Белиндой (роль Наташи Ротвелл), которая приехала в Таиланд, чтобы изучить оздоровительные практики для White Lotus на Мауи. Еще один роскошный курорт, еще одна группа обеспокоенных путешественников.

Главное место действия — отель — расположен среди пышной растительности, рядом с буддийским храмом, который как будто служит фоном для тех глубоких вопросов о духовности и идентичности, который поднимает его создатель. Майк Уайт определил третий сезон «сатирическим и забавным взглядом на смерть, восточную религию и духовность». Ожидаем скепсиса и по поводу оздоровительных практик. «Они все в какой-то степени больны», — сказал Уайт о гостях этого сезона. — «Как будто они все мертвы, но не знают об этом».

Не успев выйти на экраны, тайский «Лотос» сериала уже получил зашкаливающие рейтинги. Поэтому неудивительно, что на волне успеха был анонсирован и четвертый сезон. Ожидается, что его съемки пройдут в Токио. Дженнифер Кулидж тоже очень ждем.

Ирина Кириенко