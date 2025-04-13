Вологодский губернатор повторяется
Спикер областного парламента снова станет его заместителем
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов нашел замену своему ближайшему соратнику Юрию Умеренко, который месяц назад внезапно ушел в отставку с поста первого заместителя главы региона. По данным источников “Ъ”, на эту позицию перейдет спикер Вологодского законодательного собрания Сергей Жестянников, ранее уже работавший под началом господина Филимонова.
Сергей Жестянников
Фото: страница Сергея Жестянникова в VK
О том, что господин Жестянников в ближайшее время перейдет на вакантную должность первого вице-губернатора, “Ъ” рассказали источники в правительстве Вологодской области. По словам одного из них, спикер зарекомендовал себя как «способный организатор, который может выстраивать сложные процессы технического характера: собирать большие совещания, контролировать ход выполнения поручений». «Похожей деятельностью он уже занимался до перехода в заксобрание»,— напомнил собеседник “Ъ”.
Сергей Жестянников — выходец из правоохранительных органов. В 2014 году он возглавил вологодское управление Федеральной миграционной службы, в 2016-м стал руководителем администрации Вологодского района, а с 2017-го работал его главой.
С приходом в область Георгия Филимонова в конце 2023 года господин Жестянников стал его заместителем, но уже в июне 2024-го на довыборах избрался в региональный парламент. Там новоиспеченный депутат занял пост председателя, который ему уступил спикер Андрей Луценко.
Должность, на которую спустя менее года господин Жестянников возвращается в правительство, стала вакантной 13 марта, когда в отставку ушел ближайший соратник Георгия Филимонова Юрий Умеренко. До ноября 2023 года господин Умеренко работал замминистра сельского хозяйства в правительстве Московской области, где господин Филимонов трудился профильным вице-премьером, а затем отправился вслед за ним в Вологодскую область. В ранге первого заместителя он отвечал за земельные и имущественные отношения, сельское хозяйство, а также руководил аппаратом главы региона.
С чем была связана внезапная отставка господина Умеренко, ни губернатор, ни он сам не поясняли.
При этом одновременно в отставку тогда ушел еще и вице-губернатор — министр природных ресурсов и экологии Владислав Ефанов. Это еще один «варяг» из Подмосковья, который в начале 2024 года стал ответственным за лесной комплекс Вологодской области.
Напомним, 25 февраля по подозрению в вымогательстве взятки в размере 100 млн руб. от лесопромышленников были задержаны вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров. Ходатайствуя об их аресте, следствие утверждало, что в уголовном деле фигурируют возможные сообщники чиновников из числа «неустановленных сотрудников правительства Вологодской области» (см. “Ъ” от 27 февраля). Была ли связана отставка господ Умеренко и Ефанова с этим делом, неизвестно.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сравнивает стиль руководства Георгия Филимонова с манерой президента США Дональда Трампа, чья команда «не участник генерации идей, а вынуждена догонять и подхватывать заявленные им идеи». «Поэтому и отношение к управленцам скорее функциональное, и высока ротация, особенно с учетом презумпции подозрительности к местным кадрам и активности правоохранителей»,— добавляет эксперт.