Вологодский губернатор повторяется

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов нашел замену своему ближайшему соратнику Юрию Умеренко, который месяц назад внезапно ушел в отставку с поста первого заместителя главы региона. По данным источников “Ъ”, на эту позицию перейдет спикер Вологодского законодательного собрания Сергей Жестянников, ранее уже работавший под началом господина Филимонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Жестянников

Фото: страница Сергея Жестянникова в VK Сергей Жестянников

Фото: страница Сергея Жестянникова в VK

О том, что господин Жестянников в ближайшее время перейдет на вакантную должность первого вице-губернатора, “Ъ” рассказали источники в правительстве Вологодской области. По словам одного из них, спикер зарекомендовал себя как «способный организатор, который может выстраивать сложные процессы технического характера: собирать большие совещания, контролировать ход выполнения поручений». «Похожей деятельностью он уже занимался до перехода в заксобрание»,— напомнил собеседник “Ъ”.

Сергей Жестянников — выходец из правоохранительных органов. В 2014 году он возглавил вологодское управление Федеральной миграционной службы, в 2016-м стал руководителем администрации Вологодского района, а с 2017-го работал его главой.

С приходом в область Георгия Филимонова в конце 2023 года господин Жестянников стал его заместителем, но уже в июне 2024-го на довыборах избрался в региональный парламент. Там новоиспеченный депутат занял пост председателя, который ему уступил спикер Андрей Луценко.

Должность, на которую спустя менее года господин Жестянников возвращается в правительство, стала вакантной 13 марта, когда в отставку ушел ближайший соратник Георгия Филимонова Юрий Умеренко. До ноября 2023 года господин Умеренко работал замминистра сельского хозяйства в правительстве Московской области, где господин Филимонов трудился профильным вице-премьером, а затем отправился вслед за ним в Вологодскую область. В ранге первого заместителя он отвечал за земельные и имущественные отношения, сельское хозяйство, а также руководил аппаратом главы региона.

С чем была связана внезапная отставка господина Умеренко, ни губернатор, ни он сам не поясняли.

При этом одновременно в отставку тогда ушел еще и вице-губернатор — министр природных ресурсов и экологии Владислав Ефанов. Это еще один «варяг» из Подмосковья, который в начале 2024 года стал ответственным за лесной комплекс Вологодской области.

Напомним, 25 февраля по подозрению в вымогательстве взятки в размере 100 млн руб. от лесопромышленников были задержаны вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров. Ходатайствуя об их аресте, следствие утверждало, что в уголовном деле фигурируют возможные сообщники чиновников из числа «неустановленных сотрудников правительства Вологодской области» (см. “Ъ” от 27 февраля). Была ли связана отставка господ Умеренко и Ефанова с этим делом, неизвестно.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сравнивает стиль руководства Георгия Филимонова с манерой президента США Дональда Трампа, чья команда «не участник генерации идей, а вынуждена догонять и подхватывать заявленные им идеи». «Поэтому и отношение к управленцам скорее функциональное, и высока ротация, особенно с учетом презумпции подозрительности к местным кадрам и активности правоохранителей»,— добавляет эксперт.

Андрей Прах