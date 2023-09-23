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Дмитрий Рогозин назначен сенатором от Запорожской области

Глава военно-технического центра «Царские волки», бывший директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назначен сенатором от Запорожской области, сообщил собеседник «Ъ» в региональной администрации. Указ о его назначении подписал Евгений Балицкий, утвержденный сегодня, 23 сентября, в должности губернатора Запорожской области.

Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дмитрий Рогозин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии»,— написал Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

В 2018 году Дмитрий Рогозин был назначен гендиректором госкорпорации «Роскосмос» и занимал этот пост до июля 2022 года. С осени 2022 года господин Рогозин, по его словам, много времени проводит в зоне военной операции в качестве руководителя группы военных советников «Царские волки». О его возможном назначении сенатором Запорожской области «Ъ» писал 17 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Старые от новых».

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