Рогозин рассказал о деталях обстрела в Донецке и своем ранении

Экс-гендиректор «Роскосмоса» и глава научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что во время обстрела гостиницы в Донецке 21 декабря два из семи выпущенных снарядов упали у его ног и не взорвались. Господин Рогозин также рассказал, что обстрел ресторана начался после того, как он вернулся в гостиницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Рогозин в больнице после ранения

Фото: Социальные сети Дмитрия Рогозина Дмитрий Рогозин в больнице после ранения

Фото: Социальные сети Дмитрия Рогозина

«Семь прилетов высокоточного 155-миллиметрового снаряда, пять из них взорвалось, два — шестой и седьмой, которые практически у моих ног упали, они по счастливой случайности не взорвались»,— сказал Дмитрий Рогозин «РИА Новости».

Дмитрий Рогозин добавил, что к моменту обстрела провел три месяца в зоне военных действий. Он рассказал, что 21 декабря был на полигоне рядом с Марьинкой, где принимал участие в подготовке добровольцев-снайперов из отряда БАРС-11. По его словам, обстрел гостиницы начался после того, как он вернулся туда, оставил вещи в номере и спустился вниз.

Дмитрий Рогозин назвал свое ранение тяжелым. При этом сейчас у него нормальное самочувствие, он заканчивает курс лечения. Он дополнил, что собирается вернуться в Донбасс в конце января. Господин Рогозин заявил, что основной версией причин обстрела считают оперативно-диверсионную работу «агентуры украинской и не только украинской».

Вечером 21 декабря Дмитрий Рогозин был ранен в результате обстрела гостиницы в Ленинском районе Донецка. По информации Telegram-канала Baza, господин Рогозин попал под обстрел в ресторане «Шеш-Беш», где праздновал день рождения. При обстреле погибли два человека, в том числе Михаил Бридасов, помощник господина Рогозина. 26 декабря Дмитрию Рогозину провели операцию по извлечению осколка снаряда от французской гаубицы Caesar из шейного позвонка, он отправил его французскому послу Пьеру Леви.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Дмитрий Рогозин попал под Caesar».