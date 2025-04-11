Главные новости за 11 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

СМИ: неизвестный в костюме химзащиты расстрелял человека в Туапсинском районе. Сообщается, что погибший — якобы 55-летний криминальный авторитет Арсен Наджарян «Красноярский».

Бастрыкин затребовал доклад по делу кубанского фермера из станицы Удобной. Землевладелец стал фигурантом расследования после вооруженного нападения вымогателей.

В аэропорту Сочи прокомментировали 20-часовую задержку рейса в Таиланд.

Роспотребнадзор выявил отклонения от санитарных нормативов на всех 150 пляжах Анапы и Темрюкского района Кубани, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов.

Замазученный песок из Анапы могут использовать при строительстве дорог. Соответствующее предложение обсуждалось на совещаниях профильных министерств, организованных в рамках мероприятий по ликвидации последствий ЧС.

Глава Крыма заявил, что все пляжи полуострова полностью очищены от мазута.

Застройщики будут утверждать архитектуру проектов по всему Краснодарскому краю.

Полет в космос оказался на 35% дешевле премиальной квартиры в Сочи. Cредняя цена 1 кв. м в элитном сегменте рынка на курорте составляет 2 млн руб.

В Краснодаре в 2025 году начнут ремонт 9 крупных дорожных объектов. Об этом стало известно в ходе стратегической сессии партии «Единая Россия», где была впервые представлена видеопрезентация программы «25/35».