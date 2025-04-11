В аэропорту Сочи прокомментировали 20-часовую задержку рейса в Таиланд

В пресс-службе сочинского аэропорта прокомментировали перенос вылета рейса ZF-2967 авиакомпании Azur Air в Таиланд. Согласно заявлению, воздушная гавань в ночь с 10 на 11 апреля функционировала в штатном режиме: за указанный период были обслужены 20 вылетов и принято 23 прилета. Отмен и задержек, за исключением рейса ZF-2967, не зафиксировано. В настоящее время аэропорт продолжает работу без сбоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в авиакомпании, первоначальная задержка рейса составила четыре часа и была обусловлена производственными причинами. Позднее вылет был отложен по метеоусловиям — в районе аэропорта наблюдался сильный попутный приземный ветер, не позволяющий обеспечить безопасность при взлете широкофюзеляжного самолета. Рейс планируется выполнить в 17:25 по местному времени 11 апреля с промежуточной посадкой в Минеральных Водах для дозаправки. Коммерческая загрузка воздушного судна при этом будет минимальной.

Azur Air подчеркивает, что в ожидании вылета пассажирам предоставлены все положенные услуги в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил, включая питание, напитки и размещение в гостиницах.

В аэропорту напомнили, что с 18 марта на объекте проводятся плановые работы на взлетно-посадочной полосе №1 (06/24) в рамках подготовки к летнему сезону. Обслуживание рейсов временно осуществляется через полосу №2 (02/20), о чем был выпущен соответствующий NOTAM.

Вячеслав Рыжков