Замазученный песок из Анапы могут использовать при строительстве дорог

Специалисты компании «Бау Проект» совместно с НИИ Прикладной и экспериментальной экологии КубГАУ пришли к выводу о возможности применения загрязненного мазутом песка из пункта временного хранения в хуторе Воскресенском под Анапой при строительстве дорожной инфраструктуры. В ходе проведенных физико-химических исследований было зафиксировано превышение содержания бензапирена в 4,7 раза по сравнению с нормативами для донных отложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Как пояснил гендиректор «Бау Проект» Олег Шмидт, превышение по данному веществу является характерным для нефтепродуктов и материалов, применяемых в дорожном строительстве, что делает их экологически чувствительными, но допустимыми с позиции ГОСТа. По его словам, использование такого песка в строительных смесях, несмотря на риски, оправдано необходимостью обеспечения транспортной доступности.

Согласно выводам экспертов, наиболее рационально применять замазученный песок в качестве подсыпки при строительстве дорог вне населенных пунктов. Соответствующие предложения обсуждались на совещаниях профильных министерств, организованных в рамках мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По словам Шмидта, уже принято решение использовать данный материал при обустройстве аэродромных полос и отдельных участков дорог Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков