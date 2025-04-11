СМИ: неизвестный в костюме химзащиты расстрелял человека в Туапсинском районе

Утром в пятницу, 11 апреля, в поселке Дзеберкой Туапсинского района Кубани произошло убийство. Неизвестный в костюме химзащиты расстрелял человека на улице, об этом сообщили несколько СМИ. По данным «Кубань 24», полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ряде Telegram-каналов появилась информация о жертве. Сообщается, что погибший — якобы 55-летний криминальный авторитет Арсен Наджарян «Красноярский». В частности, об этом пишет «База». Официально эта информация не подтверждается.

«Ъ-Кубань» направил запрос в пресс-службу СУ СКР по Краснодарскому краю. Оперативно ответ получить не удалось.

Артур Каверин