В Краснодаре в 2025 году начнут ремонт 9 крупных дорожных объектов

В Краснодаре в 2025 году планируют приступить к реконструкции и капитальному ремонту девяти объектов улично-дорожной сети. Об этом стало известно в ходе стратегической сессии партии «Единая Россия», где была впервые представлена видеопрезентация программы «25/35», сообщил в своем Telegram-канале Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди запланированных проектов: реконструкция ул. Красных Партизан на участке от ул. Заполярной до Западного обхода (0,6 км) стоимостью 260 млн руб., модернизация Западного обхода Краснодара (4,8 тыс. км) за 2,67 млрд руб. с дополнительными затратами на изъятие земельных участков в объеме 642,5 млн руб., строительство транспортной развязки Тихорецкая — Володарского (1,4 тыс. км) с бюджетом 4,5 млрд руб. Специалисты также приступят к реконструкция ул. Есенина — от ул. Солнечной до Гомельской, включая ул. Кухаренко и Шолохова (2,728 км). Предполагаемая стоимость работ — 1,16 млрд руб.

Кроме того, в плане значатся: капитальный ремонт Тургеневского моста через реку Кубань (0,56 км, 1,25 млрд руб), реконструкция путепровода на ул. Фадеева через трассу М-4 «Дон», капитальный ремонт путепровода по ул. Офицерской (0,086 км, 1 млрд руб), реконструкция улицы Тихорецкой (1,3 км, 400 млн руб) и капитальный ремонт ул. Фадеева (0,98 км, 2,66 млрд руб).

Программа «25/35» рассчитана на десятилетний период и включает 27 объектов улично-дорожной сети. Общий объем финансирования составит 15,13 млрд руб. По 17 проектам уже разработана проектно-сметная документация.

Анна Гречко