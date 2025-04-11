Бастрыкин затребовал отчет о деле кубанского фермера, подвергшегося нападению

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился представить доклад о ходе проверки уголовного дела в отношении фермера из станицы Удобной, ставшего фигурантом расследования после вооруженного нападения вымогателей. Об этом сообщает информационный центр ведомстваю

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации СКР, в ноябре 2023 года группа из четырех уроженцев Карачаево-Черкесии требовала от фермера денежные средства за пользование участком, который тот безвозмездно получил от знакомого несколько лет назад. При попытке связаться с прежним собственником мужчины открыли по фермеру стрельбу. В ответ он ударил одного из нападавших ножом.

Несмотря на наличие видеозаписей с камер наблюдения и показаний свидетелей, правоохранители возбудили уголовное дело исключительно против фермера. К лицам, стрелявшим в него и вымогавшим средства, меры не применялись.

Следственный комитет инициировал проверку обстоятельств дела. Региональное управление СК по Краснодарскому краю инициировало передачу дела из полиции в свое производство.

Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СК Андрею Маслову доложить о промежуточных и окончательных результатах расследования.

Анна Гречко