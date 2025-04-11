Застройщики будут утверждать архитектуру проектов по всему Краснодарскому краю

Процедура обязательного согласования архитектурно-градостроительного облика зданий, ранее внедренная в Краснодаре, будет распространена и на другие города региона, включая Сочи, где в настоящее время завершается утверждение новых правил землепользования и застройки. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой заместителя руководителя Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края Наталью Машталир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточнила эксперт, ранее облик объектов не подлежал утверждению с органами власти, что позволяло застройщикам формировать архитектурную среду без координации с муниципалитетами. Ситуация изменилась после вступления в силу Единого документа территориального планирования Краснодара, начавшего действовать с 1 марта. Именно этот документ стал первым шагом к формализации процедуры.

Госпожа Машталир напомнила, что до сентября 2023 года Градостроительный кодекс РФ не содержал норм, регулирующих архитектурный облик, и любые действия со стороны властей могли быть расценены как выход за пределы полномочий. Новые требования не имеют обратной силы — проекты с ранее выданными разрешениями остаются в прежнем правовом поле. Однако при получении документации после вступления в силу новых норм согласование станет обязательным.

Вячеслав Рыжков