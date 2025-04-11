Глава РФПИ Дмитриев встретился с Уиткоффом в Петербурге

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в петербургской гостинице «Гранд Европа», сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным корреспондента агентства, господин Дмитриев и господин Уиткофф уже покинули гостиницу в одном кортеже. Президент России Владимир Путин сегодня работает в Петербурге. По информации Axios, Стив Уиткофф прилетел в Россию для переговоров с российским президентом. Кремль обещал сообщить, если такая встреча состоится.

Стив Уиткофф — член американской переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине. Источники Axios ранее сообщали, что, если до конца апреля между Москвой и Киевом не будет заключено соглашение о прекращении огня, президент США Дональд Трамп может ввести дополнительные санкции против России.