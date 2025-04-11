Песков: Путин сегодня работает в Петербурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сегодня Владимир Путин работает в Санкт-Петербурге. У главы государства запланировано совещание по вопросам развития военно-морского флота РФ. Сегодня утром в Санкт-Петербург прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Как писал Axios, у него запланирована встреча с президентом России, но российская сторона официально это не подтверждала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Региональная поездка главы государства была анонсирована Кремлем вчера. Дмитрий Песков также подтвердил визит господина Уиткоффа в Петербург. Он добавил, что в Кремле сообщат, если встреча между президентом России и Стивом Уиткоффом состоится.

Стив Уиткофф — член американской переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине. Во время своих прошлых визитов в Россию он каждый раз встречался с Владимиром Путиным.