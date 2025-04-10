Главные новости за 10 апреля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
Сергей Котляров назначен исполняющим обязанности мэра Курска.
Водитель легковушки пострадал при ударе беспилотника в Белгородской области.
Бывшего депутата горсовета Белгорода отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве.
Зампрокурора Орловской области ушел в отставку ради работы в ЛНР.
Рэпера Акима Апачева оштрафовали на 70 тыс. руб. за граффити в курской Судже.
Ильса Чадаева осудили за попытку похитить акции корпорации «Гринн».
Дорожные камеры в Тамбовскую область поставит и будет обслуживать местная ТСК за 1,9 млрд руб.
Евгений Боровских стал и.о. липецкого бизнес-омбудсмена.
Воронежский «Центрторг» увеличил выручку и сократил чистую прибыль в 2024 году.