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Главные новости за 10 апреля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Сергей Котляров назначен исполняющим обязанности мэра Курска.

Водитель легковушки пострадал при ударе беспилотника в Белгородской области.

Бывшего депутата горсовета Белгорода отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Зампрокурора Орловской области ушел в отставку ради работы в ЛНР.

Рэпера Акима Апачева оштрафовали на 70 тыс. руб. за граффити в курской Судже.

Ильса Чадаева осудили за попытку похитить акции корпорации «Гринн».

Дорожные камеры в Тамбовскую область поставит и будет обслуживать местная ТСК за 1,9 млрд руб.

Евгений Боровских стал и.о. липецкого бизнес-омбудсмена.

Воронежский «Центрторг» увеличил выручку и сократил чистую прибыль в 2024 году.