Мэр Ельца назначен и. о. липецкого бизнес-омбудсмена

Депутаты липецкого облсовета на сегодняшней сессии одобрили назначение Евгения Боровских исполняющим обязанности уполномоченного по правам предпринимателей региона. Теперь ему нужно в течение 14 дней снять с себя полномочия мэра липецкого Ельца. Об этом сообщили в регпарламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Боровских

Фото: Липецкий облсовет Евгений Боровских

Фото: Липецкий облсовет

Господин Боровских получил пост с приставкой «и. о.», поскольку его кандидатуру в течение 30 дней не согласовал федеральный бизнес-омбудсмен. В облсовете подчеркнули, что это связано с вакантным характером должности, которую в 2022 году покинул Борис Титов. Отмечается, что с такой проблемой столкнулись и другие регионы страны.

Евгений Боровских руководит администрацией Ельца с 2019 года. Губернатор Игорь Артамонов предложил ему стать уполномоченным по правам предпринимателей в середине января, в конце месяца глава региона внес его кандидатуру в облсовет. Парламентарии одобрили кадровые изменения в конце февраля.

На этой неделе вице-мэром Ельца назначили Михаила Маринина, который до этого руководил областным управлением физкультуры и спорта.

Алина Морозова