Водитель легковушки пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Дрон атаковал легковой автомобиль, ехавший по дороге Стригуны — Новоалександровка в Борисовском районе Белгородской области. В результате пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мирный житель получил минно-взрывную травму. В Борисовской центральной райбольнице ему оказали первую помощь, дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 81 боеприпаса и 78 беспилотников. В результате один человек погиб и четверо пострадали.

Алина Морозова