Зампрокурора Орловской области переходит на работу в ЛНР

Сергей Панкратов покинул пост зампрокурора Орловской области, который занимал с декабря 2017 года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в правоохранительных органах. Информация о господине Панкратове пропала из раздела «Руководство» на сайте облпрокуратуры. В пресс-службе надзорного ведомства не прокомментировали кадровые изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Панкратов (крайний слева)

Фото: Орловский облсовет Сергей Панкратов (крайний слева)

Фото: Орловский облсовет

По данным собеседника издания, Сергей Панкратов планирует перейти на работу в прокуратуру Луганской народной республики.

Сергею Панкратову 46 лет. Он родился в райцентре Верховье Орловской области. В 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». В том же году был принят на службу в прокуратуру региона. В 2007–2011 годах руководил прокуратурой Новосильского района Орловской области. До назначения заместителем областного прокурора был его старшим помощником по обеспечению собственной безопасности и физической защиты.

Алина Морозова