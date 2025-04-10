Бывшего депутата горсовета Белгорода отправили в СИЗО до 28 мая

Свердловский райсуд Белгорода удовлетворил ходатайство следователя регионального СКР и заключил под стражу бывшего депутата горсовета и экс-командира объединения «Ополчение 31» Вадима Тарасенко. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в СКР, он пробудет в СИЗО как минимум до 28 мая. Фигуранту предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Господина Тарасенко задержали сотрудники белгородского УФСБ в Белгороде 8 апреля. По версии следствия, будучи командиром общественного объединения правоохранительной направленности, фигурант добился назначения гражданам выплат за фиктивные дежурства в облцентре. С ноября 2023 года по февраль 2025-го на их счета перечислили порядка 1 млн руб., которыми обвиняемый впоследствии распорядился по своему усмотрению. В эту сумму оценен ущерб бюджету Белгорода.

Депутатом горсовета Белгорода Вадим Тарасенко был избран в сентябре 2023 года. В конце марта он досрочно сложил полномочия.

Алина Морозова