Рэпера Акима Апачева оштрафовали на 70 тысяч за граффити в курской Судже

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила об окончании рассмотрения административного дела о нецензурных граффити, которые рэпер Аким Апачев нарисовал в Судже после освобождения города от украинских военнослужащих. Артист признан виновным в распространении в интернете нецензурной и оскорбительной лексики (ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ) и оштрафован на 70 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Артист не участвовал в судебном заседании. Вместо него в суде присутствовал его адвокат Игорь Манаенков. Он заявил, что его доверитель не будет обжаловать постановление суда, и сожалеет, что выбрал неверную лингвистическую формулировку.

Как установлено судом, 22 марта Аким Апачев в Судже нанес краской из аэрозольного баллончика на одной из стен здания надпись, содержащую, согласно справке об исследовании, разговорно-сниженную и грубейшую бранную лексику. Это было записано на видео, опубликованное в интернете. Надписи были выражены в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу.

Действия рэпера ранее вызвали широкий общественный резонанс. Врио губернатора Александр Хинштейн назвал его действия недопустимым пиаром на крови. После этого Аким Апачев извинился перед жителями региона, заявив, что не хотел никого обидеть и поддерживал российских военных. Господин Хинштейн провел опрос среди жителей Курской области, и по его результатам стало ясно, что большинство (87% опрошенных) не поверили словам рэпера.

Владимир Зоркий