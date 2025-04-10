Посол Азербайджана: диалог о судьбе «Русского дома» в Баку продолжается

Диалог по ситуации вокруг Российского информационно-культурного центра («Русский дом») в Баку, деятельного которого азербайджанские власти требовали прекратить, продолжается. Об этом заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев. По его словам, этот вопрос затрагивался в том числе с помощником азербайджанского лидера Халафом Халафовым 9 апреля.

«Этот вопрос российская сторона ставила перед нами. Мы изложили нашу позицию, что все эти инициативы, все эти проекты должны реализовываться в строгом соответствии с национальным законодательством, с уже подписанными соглашениями между сторонами, а такое соглашение, кстати, есть у нас. Поэтому да, есть предложение, есть наша ответная позиция. Но самое главное, что диалог продолжается. Это очень важно»,— сказал Рахман Мустафаев журналистам (цитата по «РИА Новости»).

МИД Азербайджана сообщал, что «Русский дом» не зарегистрирован как юрлицо в нарушение внутреннего законодательства. В связи с этим в феврале Баку потребовал прекратить деятельность представительства Россотрудничества в Азербайджане. Глава Россотрудничества Евгений Примаков утверждал, что азербайджанские власти не отвечали на обращения Москвы с просьбой помочь с регистрацией. В апреле он говорил, что стороны ищут компромисс для решения этой проблемы.

«Русский дом» в Баку, учрежденный 3 июля 1997 года, занимается продвижением российской культуры, науки и образования, молодежными проектами, историко-мемориальной деятельностью. В культурном центре проходят презентации книг, праздничные концерты, чтения и другие мероприятия.

Об отношениях России и Азербайджана — в материале «Ъ» «Весна на бакинской улице».

Лусине Баласян