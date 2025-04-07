Международные резервы России увеличились в апреле на 2,37%

Российские международные резервы на 1 апреля достигли $647,3 млрд, говорится в сообщении пресс-службы Центробанка России. Это на $15 млрд выше, чем в начале марта. Рост составил 2,37%.

В апреле прошлого года объемы международных резервов составили $590,3 млрд. Объемы валютных резервов за месяц увеличились на $3,4 млрд, до $418,4 млрд, иностранной валюты — на $2,9 млрд, до $390 млрд.

21 марта международные золотовалютные резервы России достигли $650,4 млрд — рекордных показателей с февраля 2022 года. Тогда объем резервов достигал $643,2 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «И все то золото заблестит».