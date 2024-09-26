Кассационный суд отказал «Россетям» во взыскании 171 млн с «Тамбовской сетевой компании»

Арбитражный суд Центрального округа отказал филиалу ПАО «Россети Центр» — «Тамбовэнерго» — в отмене решений первой и второй инстанций об отказе во взыскании с АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) 171 млн руб. «необоснованного обогащения». Это следует из картотеки арбитражных дел.

«Правовая позиция кассатора заключается в том, что спорные объекты электросетевого хозяйства не являются бесхозяйными. Данные объекты являются муниципальной собственностью города Мичуринска, находящейся в хозяйственном ведении МУП "МГЭС", который на момент возникновения спорных правоотношений являлся действующей организацией. Следовательно, АО "ТСК " владеет спорными объектами электросетевого хозяйства незаконно, а значит, не имеет права получать оплату за объемы электроэнергии, переданные по вышеназванным электросетям»,— уточняется в постановлении кассационного суда. Представители ТСК возражали против этих доводов.

Разбирательства между «Тамбовэнерго» и ТСК длятся с августа 2022 года. В иске филиала ПАО «Россети Центр» указывалось, что в 2008 году между сторонами и АО «Тамбовская областная сбытовая компания» (ТОСК; единственный владелец — ТСК) был заключен договор на оказание услуг по передаче электроэнергии. Постановление правительства РФ от 2012 года потребовало внести в него «существенные изменения», о чем филиал «Россети Центр» якобы не раз уведомлял ТСК, но так и не получил согласование корректировок. В связи с этим истец посчитал договор «незаключенным» и отозвал акты оказания услуг за первые пять месяцев 2022 года. Это позволило «Тамбовэнерго» обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании с партнера 508,8 млн руб. «неосновательного обогащения». В эту сумму истец оценил проведенные «смежной организации» платежи за оказание услуг по передаче электрической энергии с января по май 2022-го.

В ходе разбирательств «Тамбовэнерго» «сняло часть разногласий» и снизило размер требований до 171 млн руб., а также просило признать указанный договор недействительным, но безуспешно. В итоге арбитражный суд региона пришел к выводу, что ТСК оказала услуги в объеме, равном по стоимости 171 млн руб., а «необоснованного обогащения» не было.

Согласно картотеке арбитражных дел, арбитражный суд Центрального округа принял к рассмотрению жалобу «Тамбовэнерго» на решения первой и второй инстанций об отказе во взыскании 348,5 млн руб. задолженности по поставке электроэнергии с ТОСК. Заседание назначено на 24 октября.

Алина Морозова