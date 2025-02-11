В Тамбовской области снова ищут поставщика дорожных камер за 1,9 млрд рублей

Областное учреждение «Тамбовавтодор» объявило конкурс по выбору подрядчика для передачи информации со средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Начальная цена контракта составляет 1,9 млрд руб., сообщается на портале госзакупок. Источник финансирования — областной бюджет.

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Победителю торгов предстоит в два этапа закупить 138 стационарных технических средств автоматической фиксации (ТСАФ), 40 передвижных и 22 мобильных. Они должны фиксировать превышение скорости, не пристегнутый ремень, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, движение по обочине и так далее. Устройства могут быть только новыми и выпущенными не ранее 2023 года.

ТСАФ необходимо установить на автодорогах региона, обслуживать их и передавать данные по защищенным каналам связи в программу «Паутина». Оказывать услуги требуется с даты заключения контракта до 31 октября 2029 года.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 28 февраля, итоги планируется подвести 3 марта. В первую очередь будет учитываться ценовое предложение (значимость критерия — 60%), во вторую — квалификация участника (40%).

Прошлой осенью «Тамбовавтодор» уже пытался найти подрядчика для закупки и обслуживания 200 ТСАФ до ноября 2030 года. Торги обжаловали ПАО «Ростелеком» и ПАО «Мегафон». ФАС признала претензии обоснованными и обязала заказчика переиграть тендер.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова