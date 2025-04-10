Для воронежского метробуса сделают выделенными левые полосы

Для организации линии метробуса в Воронеже выделенные полосы планируется перенести в левый ряд, что может снизить число конфликтных пересечений транспорта на 83,5%. Об этом сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на выступление и. о. директора академии транспортного планирования Российского университета транспорта Владимира Пащенко на совещании по реализации проекта.

По его словам, для создания полос метробуса необходимо построить посадочные платформы длиной 40 м и 3 м шириной, каждая из них сможет принять одновременно два автобуса большого класса. Первую линию метробуса планируется запустить от главного корпуса ВГУ до конца Московского проспекта. При этом крайние правые полосы перестанут быть выделенными полосами для общественного транспорта и будут предназначаться для личных автомобилей.

В феврале стало известно, что проект линии метробуса может быть готов через девять месяцев, если федеральный центр выделит необходимое финансирование. Летом 2023 года власти заявляли о планах построить первую линию метробуса в 2026–2027 годах. Стоимость строительства первой линии на тот момент оценивалась примерно в 10 млрд руб., однако позже уточнялось, что на организацию «полного цикла» метробуса может понадобиться 27 млрд руб.

Ульяна Ларионова