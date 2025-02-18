Проект воронежского метробуса может быть готов через девять месяцев

Проект линии метробуса в Воронеже может быть готов через девять месяцев, если федеральный центр выделит необходимое финансирование, сообщил глава города Сергей Петрин на еженедельной планерке.

«Пока, к сожалению, по финансам подтверждения у нас нет,— признался он. — Сейчас надежда на Дни Воронежской области в Совете Федерации. Было заявлено несколько проектов, в том числе и метробус. Они требуют выделения средств на разработку проектно-сметной документации, приобретение подвижного состава, устройство дорожной инфраструктуры. Сказать конкретно, что в итоге получится, не могу».

Летом 2023 года власти заявляли о планах построить первую линию метробуса в 2026–2027 годах. «Хотели начать с центра — Московский проспект и Плехановская улица, — но до тех пор, пока не построен дублер проспекта, выходить с работами на него безумие. Ждем завершения строительства, посмотрим, как распределятся потоки»,— пояснял губернатор.

О механизмах развития общественного транспорта читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Концессии разгоняют движение».

Юрий Голубь