Патрушев: в Сибири появится кластер по переработке редкоземельных металлов

Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о планах создать в Сибири кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов. По его словам, это позволит России стать независимой от импорта такой продукции и выйти на новый технологический уровень. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

По итогам совещания вице-премьер поручил сформировать экспертную группу, которая определит долгосрочную потребность экономики в редких и редкоземельных металлах и проработает перечень продукции, выпуск которой может быть организован в Сибирском федеральном округе.

Разведанные запасы редкоземельных металлов в Сибири составляют 18% от общероссийских. Общие запасы 29 видов редких металлов в РФ составляют 658 млн тонн. В их число входят 15 редкоземельных металлов, запасы которых оцениваются в 28,5 млн тонн.

В феврале президент России Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Он заявил, что не исключает привлечения иностранных партнеров, включая США, к проектам в этой области. Среди прочего глава государства добавил, что Россия к 2030 году должна кратно нарастить выпуск высокотехнологичных товаров на основе редкоземельных металлов.