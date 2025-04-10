Трамп: у США есть секретное и самое мощное оружие в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть секретное и «самое мощное в мире» оружие. По его словам, ранее никто не встречался с подобным. Ранее господин Трамп заявил, что страна увеличит оборонный бюджет до рекордных значений.

«Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо»,— сказал Трамп, не уточняя каких-либо деталей (цитата по «РИА Новости»).

8 апреля Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху анонсировал увеличение оборонного бюджета США до $1 трлн. «Никто не видел ничего подобного, и мы должны укреплять наши вооруженные силы»,— сказал господин Трамп. Он добавил, что США должны быть сильными, потому что в мире «сейчас много плохих сил».

3 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что странам НАТО необходимо повысить расходы на оборону с целевого показателя в 2% ВВП до 5%. Столько средств на эти цели не тратит ни один член альянса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Марко — пять процентов».