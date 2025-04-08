Трамп анонсировал рекордный оборонный бюджет США в $1 трлн

США выделили на оборону $1 трлн. Это самый большой объем средств, которые выделялись на нужды Минобороны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Mohatt / Reuters Фото: Kevin Mohatt / Reuters

«Никто не видел ничего подобного, и мы должны укреплять наши вооруженные силы»,— сказал господин Трамп (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). Он добавил, что США должны быть сильными, потому что в мире «сейчас много плохих сил».

3 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что странам НАТО необходимо повысить расходы на оборону с нынешнего целевого показателя в 2% ВВП до 5%. Столько средств на эти цели не тратит ни один член альянса.

Больше всех среди стран НАТО, согласно данным альянса, на оборону в относительных показателях тратят Польша (более 4% ВВП) и Эстония (почти 3,5% ВВП). США идут на третьем месте — 3,4% ВВП. Больше 3% ВВП на оборону также расходуют Латвия и Греция.

Подробнее — в материале «Ъ» «Марко — пять процентов».

Елизавета Шмакова