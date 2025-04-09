Аналитики ухудшили прогноз по ценам на энергетический уголь

Из-за снижения спроса и рисков замедления мировой экономики аналитики NEFT Research пересмотрели прогноз цен на энергетический уголь в 2025–2026 годах, понизив ожидания на 13–15%. Основными причинами стали теплая зима, доступность альтернативного топлива и торговые пошлины США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Мировые котировки угля в I квартале упали на 10–15%. Китай сократил импорт до 67 млн тонн против 85 млн годом ранее. Индия, Япония и Южная Корея также снизили закупки.

Новый прогноз NEFT Research предполагает, что в 2025–2026 годах цены на энергетический уголь 5500 ккал на базисе FOB Ньюкасл будут в диапазоне $69–76 за тонну. Котировки в Европе (CIF ARA 6000 ккал) ожидаются на уровне $88–94 за тонну, цены на базисе FOB Ричардс-Бей 6000 ккал (Южная Африка) — $80–89 за тонну.

Российский экспорт вряд ли восстановится до уровней 2021–2022 годов (227 и 210 млн тонн). По оценкам Минэнерго, в 2025 году поставки могут упасть до 166,5 млн тонн. Александр Котов из NEFT Research отмечает, что без господдержки возможны банкротства угольных компаний. Однако часть экспертов допускает рост спроса на дешевую угольную генерацию, что может поддержать рынок.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Уголь придавило пошлинами».