От рассвета до рассвета

90 лет назад, 13 апреля 1935 года, запустили регулярные пассажирские авиарейсы между Австралией и Великобританией. На выполнение маршрута, позже получившего название «Путь кенгуру» (Kangaroo Route), уходило более 12 дней. Сегодня австралийская авиакомпания Qantas планирует запуск самого длинного беспосадочного коммерческого рейса из Сиднея в Лондон. Он будет длиться чуть меньше суток и позволит пассажирам встретить на борту два восхода солнца. Рассказываем, как почти две недели превратились в неполные сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Gray / Reuters Фото: David Gray / Reuters

Первоначально австралийская компания Qantas осуществляла полеты в Великобританию совместно с британской Imperial Airways (одна из предшественниц British Airways). Путешествие протяженностью 20,5 тыс. км начиналось в Лондоне и заканчивалось через 12,5 дня в австралийском Брисбене. Оно включало 31 остановку (дозаправки и ночевки) на разных континентах. Участок между Парижем и итальянским Бриндизи пассажиры преодолевали на поезде. И все это по единому билету стоимостью £195 (около $15 тыс. на нынешние деньги).

Полеты выполнялись один раз в неделю. На первом сегменте первого рейса пассажиров вообще не было — слишком загружены следующие промежуточные сегменты. Однако вскоре «быстрый» — альтернативой ему было шестинедельное морское путешествие — рейс стал пользоваться спросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На схеме даны только основные остановки, в том числе железнодорожный участок между Парижем и Бриндизи

На схеме даны только основные остановки, в том числе железнодорожный участок между Парижем и Бриндизи



На австралийской части маршрута (от Брисбена до Сингапура) работали четырехмоторные самолеты De Havilland 86, вмещавшие до десяти пассажиров и двух членов экипажа. Бортпроводников не было — второй пилот раздавал пассажирам сэндвичи. Вскоре для полетов стали использовать более комфортные и вместительные лодки-монопланы (flying boats). Развитие маршрута прервала Вторая мировая война, когда пришлось прокладывать обходные пути через остров Цейлон (нынешняя Шри-Ланка).

Новая страница истории самого дальнего рейса открылась в декабре 1947 года — с этого момента австралийская Qantas стала обслуживать весь маршрут самостоятельно. Тогда же он получил свое нынешнее неофициальное название (сама авиакомпания давно обрела прозвище Летающие Кенгуру и соответствующее изображение на логотипе). Время в пути на более современных самолетах Lockheed L-749 Constellation сократилось в 1950-е до четырех суток (из них около 55 часов — в воздухе), количество остановок — до шести-семи. Число пассажиров увеличилось до 29. Возвратный билет стоил £525 (примерно $22,4 тыс. с учетом инфляции).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В том числе ночевки в Сингапуре и Каире

В том числе ночевки в Сингапуре и Каире



В последующие годы количество выполняемых рейсов росло, промежуточные точки менялись. В апреле 1960-го самый быстрый перелет из Сиднея в Лондон на реактивном Boeing 707 с восемью остановками продлился рекордные на тот момент 34 часа 30 минут. В 1970-х, с введением в авиапарк Boeing 747, количество пересадок на маршруте удалось снизить до двух, а потом и до одной. Сами перелеты стали значительно комфортнее — места в салоне больше, а у пассажиров первого класса появился свой лаунж с баром на верхней палубе.

В 2018 году Qantas запустила первый в истории прямой беспосадочный рейс между Лондоном и городом Перт на юго-восточном побережье Австралии. Перелет на Boeing 787-9 Dreamliner занимает 17–18 часов. В 2022 году в расписании появился беспосадочный рейс из Перта в Рим, в 2024-м — в Париж. Рейсы из Лондона и других европейских городов на Австралийский континент выполняют и авиакомпании-конкуренты, но все — как минимум с одной пересадкой.

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Прямые перелеты в Сидней и другие крупные города на восточном побережье до сих пор отсутствуют. Вскоре это должно измениться. Qantas анонсировала введение беспосадочных рейсов между Лондоном и Сиднеем, которые будут совершаться на суперсовременных лайнерах Airbus 350-1000. Старт проекта, получившего название «Восход» (Project Sunrise), неоднократно переносился. В последний раз — на начало 2027 года. Помимо Лондона планируются прямые рейсы в Нью-Йорк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сначала на «кенгурином маршруте» работали четырехмоторные De Havilland 86 Фото: John Oxley Library, State Library of Queensland В 1947 году Qantas стала обслуживать весь путь самостоятельно, используя самолеты Lockheed L-749 Constellation Фото: The Sydney Morning Herald / Fairfax Media / Getty Images В 1959 году началась эра реактивных самолетов: на маршрут вышел первый Boeing 707 Фото: Adrian Greer Michael Short / Fairfax Media / Getty Images В 1970–1980-х полеты осуществлялись на «горбатых» Boeing 747 Фото: Freddie Reed / Mirrorpix / Getty Images В 2000-х стали использовать вместительные Airbus A380, способные принять на борт более 400 пассажиров Фото: Марина Лысцева / РИА Новости На прямых рейсах из Лондона в Перт эксплуатируется Boeing 787 Dreamliner с комфортным бизнес-классом Фото: James D. Morgan / Getty Images Для запуска прямых рейсов из Сиднея в Лондон Qantas заказала лайнеры Airbus 350-1000 Фото: Jamie Freed / Reuters Следующая фотография 1 / 7 Сначала на «кенгурином маршруте» работали четырехмоторные De Havilland 86 Фото: John Oxley Library, State Library of Queensland В 1947 году Qantas стала обслуживать весь путь самостоятельно, используя самолеты Lockheed L-749 Constellation Фото: The Sydney Morning Herald / Fairfax Media / Getty Images В 1959 году началась эра реактивных самолетов: на маршрут вышел первый Boeing 707 Фото: Adrian Greer Michael Short / Fairfax Media / Getty Images В 1970–1980-х полеты осуществлялись на «горбатых» Boeing 747 Фото: Freddie Reed / Mirrorpix / Getty Images В 2000-х стали использовать вместительные Airbus A380, способные принять на борт более 400 пассажиров Фото: Марина Лысцева / РИА Новости На прямых рейсах из Лондона в Перт эксплуатируется Boeing 787 Dreamliner с комфортным бизнес-классом Фото: James D. Morgan / Getty Images Для запуска прямых рейсов из Сиднея в Лондон Qantas заказала лайнеры Airbus 350-1000 Фото: Jamie Freed / Reuters

Новый «Путь кенгуру» авиакомпании Qantas должен стать самым длинным беспосадочными коммерческими рейсом в мире — 17 тыс. км, более 19 часов в воздухе. В настоящее время первое место занимает перелет Нью-Йорк—Сингапур, осуществляемый авиакомпанией Singapore Airlines. Продолжительность полета составляет 18 часов 40 минут, преодолеваемое расстояние — 15,3 тыс. км. Беспосадочные рейсы Qantas Лондон—Перт и Париж—Перт также в числе лидеров.

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Можно добавить, что за прошедшее время Австралия стала доступнее не только с точки зрения транспорта, но и с точки зрения цены. Самые дешевый билеты из Перта или Сиднея в Лондон с вылетом в ближайший понедельник на билетном агрегаторе Skyscanner стоят около $1,3 тыс.

Ольга Шкуренко