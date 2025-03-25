Австралийская Qantas запустит самый длинный авиарейс в мире в 2027 году

Генеральный директор австралийской авиакомпании Qantas Ванесса Хадсон сообщила в интервью Financial Times, что в начале 2027 года компания запустит рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк, которые станут самыми длительными беспосадочными коммерческими рейсами в мире на текущий момент. Продолжительность полета составит не менее 19 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loren Elliott / File Photo / Reuters Фото: Loren Elliott / File Photo / Reuters

В настоящий момент самый длительный авиарейс в мире осуществляет авиакомпания Singapore Airlines по маршруту Нью-Йорк—Сингапур на лайнерах Airbus 350. Продолжительность полета составляет 18 часов 40 минут, расстояние — 13 320 км. Австралийская Qantas входит в тройку самых длительных рейсов с маршрутом Лондон—Перт, 16 часов 30 минут, 12 600 км.

Госпожа Хадсон отмечает, что устойчивый спрос на рейсы между Лондоном и Пертом, запущенные компанией еще в 2018 году, позволил принять решение о целесообразности рейсов между Сиднеем и Лондоном. Рейсы будут осуществляться лайнерами Airbus 350-1000, поставки которых намечены на конец текущего года. Qantas заказала эти лайнеры еще в 2022 году, чтобы начать полеты в Лондон уже в 2025 году. Однако регуляторы потребовали от Airbus внести изменения в дополнительные топливные баки, которые нужны для таких сверхдлительных рейсов.

Евгений Хвостик