Главные новости за 9 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Петербургский «Зенит» досрочно выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона 2024/2025. Клубу с берегов Невы осталось сыграть еще одну встречу с казахстанской «Астаной», но она уже ничего не решает. На текущий момент в активе сине-бело-голубых 38 побед и пять поражений.

Московский ЦСКА идет вторым, он одержал 36 побед и потерпел шесть поражений. В случае победы в следующем туре столичная команда может сравняться с лидером, однако уступит по результатам личных встреч. Тройку замыкает казанский УНИКС, однако он уже не может догнать «Зенит».

Четыре основных блока сформировали архитектуру программы Петербургского международного экономического форума. На сайте мероприятия раскрыли подробнее, каким темам будет уделено внимание. «Экономика развития: обеспечивая рост», «Человек в новом мире», «Среда для жизни», «Технологии: стремление к лидерству» — так обозначили главные блоки дискуссий форума.

Участники ПМЭФ обсудят развитие беспилотных систем, искусственный интеллект в медиасфере, рынок здорового питания, демографическую политику и другие актуальные вопросы. Традиционно экономике будет уделено больше внимания. Организаторы ПМЭФ выделили отдельно мировую экономику и российскую.

Студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) направили обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой проверить руководство вузов, пишет РБК. По их словам, из-за него уволились шесть мастеров кафедры режиссуры игрового кино и еще двое преподавателей.

Сокращения в институте связывают с новыми методическими указаниям, обязывающими согласовывать со студентами-продюсерами проекты на каждом этапе. По мнению студентов, такой подход «подменяет учебный процесс». Так, на последних возлагаются полномочия, которые должны быть у руководителей мастерских.

При анализе пробы от партии корюшки, которую выловили в западном рыбохозяйственном бассейне Финского залива, установлены возбудители дифиллоботриоза. Если возбудитель обнаружен, партия рыбы признается условно годной. Ее могут направить на реализацию только после обеззараживания замораживанием при температуре -18 градусов, ее выдерживают в течение более 48 часов.

Возбудитель дифиллоботриоза опасен для человека. Если термическая обработка будет недостаточной, у потребителя может быть гельминтоз – дифиллоботриоз. Его сложно диагностировать и вылечить. Специалисты рекомендуют заморозить корюшку, если рыба была куплена вне мест санкционированной торговли.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга установили сроки проверок нотариусов региона — раз в четыре года, передает корреспондент «Ъ-СПб». Планируется, что новые правила снизят административную нагрузку на специалистов, работающих в сфере много лет.

Инициативу внес в Заксобрание единоросс Всеволод Беликов. Им предлагается проверять организацию работы нотариусов раз в четыре года. Однако если специалист имеет стаж более десяти лет и положительные результаты прошлых проверок, то проверка будет проходить раз в пять лет.

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что мемориальный комплекс «Мирным гражданам СССР, погибшим в ходе Великой Отечественной войны» в деревне Зайцево под Гатчиной обошелся в 590 млн рублей.

Памятник открыли 27 января 2024 года, открытие приурочили к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мемориал представляет собой стелу высотой 47 метров, на вершине расположена скульптурная композиция матери, обнимающей детей. У подножия находятся 150 барельефов и скульптур.

Здание Морского вокзала включат в перечень выявленных объектов культурного наследия. КГИОП подготовил соответствующее распоряжение, сообщили в пресс-службе комитета. Власти города затем намерены признать объект региональным памятником.

Сперва будет проведена государственная историко-культурная экспертиза, чтобы предоставить обоснования целесообразности включения Морского вокзала в список памятников. Здание возвели в 1984 году под руководством архитектора Виталия Сохина.

Куйбышевский райсуд вынес определение по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Дискредитация ВС РФ) в отношении блокадницы Людмилы Васильевой. Материалы были возвращены для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению, сообщили в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Дело поступило в суд 8 апреля. Из протокола следует, что 24 февраля 2025 года, в день третьей годовщины начала СВО, госпожа Васильева вышла к Гостиному двору с пацифистским плакатом. Тем не менее, как писали городские СМИ, в тот день блокадницу задерживать не стали. Повестку с требованием явиться в отдел полиции для составления протокола Людмила Васильева получила в середине марта.

Компания ПСФ «Корт» выиграла два тендера на общую сумму в 60 млн рублей на создание сада-трансформера на Московской площади. Конкурс объявляла администрация Московского района Петербурга. Речь идет об установке малых архитектурных форм за 31,9 млн рублей и озеленении территории за 28,3 млн.

Отметим, что ПСФ «Корт» была единственным участником конкурса. Компания должна завершить работы до 10 июня 2025 года. К этому времени нужно уложить на площади насыпь и геопластику, высадить в кашпо 12 видов кустарников, 19 видов цветов и злаковые травы. Вокруг необходимо установить 72 кашпо с мелколистными липами. Рядом должны появиться модульные скамьи и светильники.

С 14 апреля стоимость входного билета в Ленинградский зоопарк повысится до 700 рублей. По словам специалистов, повышение стоимости билетов связано с ростом цен на корма для животных и другие необходимые расходы.

Все средства, полученные от продажи животных, будут использованы для улучшения условий содержания питомцев зоопарка. Цены на льготные категории останутся прежними. Студенты получают скидку в 300 рублей, многодетные семьи, дети-инвалиды вместе с одним взрослым могут проходить на территорию учреждения бесплатно.