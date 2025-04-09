Мемориал жертвам нацистского геноцида под Гатчиной обошелся в 590 млн рублей

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что мемориальный комплекс «Мирным гражданам СССР, погибшим в ходе Великой Отечественной войны» в деревне Зайцево под Гатчиной обошелся в 590 млн рублей, сообщает РБК 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российское военно-историческое общество Фото: Российское военно-историческое общество

Памятник открыли 27 января 2024 года, открытие приурочили к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мемориал представляет собой стелу высотой 47 метров, на вершине расположена скульптурная композиция матери, обнимающей детей.

У подножия находятся 150 барельефов и скульптур. В церемонии открытия мемориального комплекса приняли участие президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что памятник художнику Ивану Шишкину намерены установить у дома № 30 по 5-й линии Васильевского острова. Художник жил там в 1882-1898 годах.

Андрей Маркелов