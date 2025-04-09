Морской вокзал на Васильевском острове войдет в список выявленных памятников

Здание Морского вокзала включат в перечень выявленных объектов культурного наследия. КГИОП подготовил соответствующее распоряжение, сообщили в пресс-службе комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Морской вокзал Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Морской вокзал Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Власти города затем намерены признать объект региональным памятником. Сперва будет проведена государственная историко-культурная экспертиза, чтобы предоставить обоснования целесообразности включения Морского вокзала в список памятников.

Здание возвели в 1984 году под руководством архитектора Виталия Сохина. Первый проект строительства был разработан еще в 1958 года. Сергей Сперанский и Владимир Маслов предложили экспрессивное решение со сложной криволинейной крышей, символизирующей вздутый парус.

Конкурс проектов провели в 1960 году, однако тогда победителей не выбрали. Разработку проекта через десять лет передали в 12-ю мастерскую Ленпроекта под руководством Сергея Евдокимова, после его смерти ее возглавил Виталий Сохин. Окончательный документ был подготовлен к 1973 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Мариинский театр согласовал проект реконструкции здания на Садовой.

Татьяна Титаева