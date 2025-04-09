Работу нотариусов Петербурга будут проверять раз в четыре года

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду, 9 апреля, установили сроки проверок нотариусов региона — раз в четыре года, передает корреспондент «Ъ-СПб». Планируется, что новые правила снизят административную нагрузку на специалистов, работающих в сфере много лет.

Инициативу внес в Заксобрание единоросс Всеволод Беликов. Им предлагается проверять организацию работы нотариусов раз в четыре года. Однако если специалист имеет стаж более десяти лет и положительные результаты прошлых проверок, то проверка будет проходить раз в пять лет.

Нотариуса, который только начал свою карьеру, обязаны проконтролировать административные органы не позднее чем через год после начала работы. По словам господина Беликова, изменение порядка проведения плановых проверок оптимизирует контроль нотариальной палаты за нотариусами и уберет ненужную административную нагрузку на тех, кто в профессии много лет.

Проект ЗакС поддержал большинством голосов, документ принят в целом.

Полина Пучкова