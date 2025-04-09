Баскетбольный «Зенит» досрочно победил в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Петербургский «Зенит» досрочно выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона 2024/2025. Клубу с берегов Невы осталось сыграть еще одну встречу с казахстанской «Астаной», но она уже ничего не решает. На текущий момент в активе сине-бело-голубых 38 побед и пять поражений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский баскетбольный «Зенит» стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне 2024/2025

Фото: Единая Лига ВТБ Петербургский баскетбольный «Зенит» стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне 2024/2025

Фото: Единая Лига ВТБ

Московский ЦСКА идет вторым, он одержал 36 побед и потерпел шесть поражений. В случае победы в следующем туре столичная команда может сравняться с лидером, однако уступит по результатам личных встреч. Тройку замыкает казанский УНИКС, однако он уже не может догнать «Зенит».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о массовом оттоке игроков из хоккейного СКА, который уступил московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Контракт с лидером армейцев Евгением Кузнецовым был расторгнут, форварды Иван Демидов и Арсений Грицюк отправляются в НХЛ.