Ленинградский зоопарк повысит стоимость входных билетов до 700 рублей

С 14 апреля стоимость входного билета в Ленинградский зоопарк повысится до 700 рублей, сообщает пресс-служба культурного учреждения 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По словам специалистов, повышение стоимости билетов связано с ростом цен на корма для животных и другие необходимые расходы. Все средства, полученные от продажи животных, будут использованы для улучшения условий содержания питомцев зоопарка.

Цены на льготные категории останутся прежними. Студенты получают скидку в 300 рублей, многодетные семьи, дети-инвалиды вместе с одним взрослым могут проходить на территорию учреждения бесплатно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что билеты в петербургские театры в начале 2025 года подорожали на 12,2%.

Андрей Маркелов