Суд вернул материалы дела по статье о дискредитации армии в отношении блокадницы

Куйбышевский райсуд вынес определение по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Дискредитация ВС РФ) в отношении блокадницы Людмилы Васильевой. Материалы были возвращены для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению, сообщили в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Дело поступило в суд 8 апреля. Из протокола следует, что 24 февраля 2025 года, в день третьей годовщины начала СВО, госпожа Васильева вышла к Гостиному двору с пацифистским плакатом. Тем не менее, как писали городские СМИ, в тот день блокадницу задерживать не стали. Повестку с требованием явиться в отдел полиции для составления протокола Людмила Васильева получила в середине марта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что госпожа Васильева регистрировалась в качестве кандидата на выборы губернатора Петербурга в 2024 году. Она подала документы в горизбирком, однако не смогла собрать нужное количество подписей для выдвижения.

Дарья Астанина