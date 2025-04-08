«Автомобилист» пожаловался в КХЛ на предвзятое судейство в матче с «Ак Барсом»

Хоккейный клуб «Автомобилист» подготовил и направил в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ материалы с эпизодами предвзятого судейства в овертайме седьмого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса», сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак Барс" (Казань)

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист» Матч между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак Барс" (Казань)

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

Клуб обратил внимание на эпизод с ударом высоко поднятой клюшкой по голове Алексея Бывальцева и моменты с подножками Максиму Денежкину и Кириллу Воробьёву, оставшиеся без внимания арбитров матча Виктора Бирина и Ивана Фатеева. В клубе отметили, что арбитр Фатеев обслуживал и третий матч серии, в котором «Ак Барс» не получил ни одного удаления за 93 минуты игрового времени.

Напомним, что в седьмом матче серии «Ак Барс» вырвал победу у «Автомобилиста» со счетом 1:2 2ОТ (1-1, 0-0, 0-0, 0-1), одержав победу в серии 4:2. Седьмая игра серии первого раунда Кубка Гагарина 2025 между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» стала первым седьмым матчем ушедшим во второй овертайм. Матч проходил в Екатеринбурге.

Полина Щуцкая