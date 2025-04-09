В отчетности вкрались оговорки

По итогам аудита отчетности российских компаний за 2024 год заметно, в отдельных случаях на 7–15%, выросло число заключений с оговорками. Таким образом аудиторы обращают внимание инвесторов на существенное нарушение ведения бухучета проверяемых организаций. Действия участников аудиторского рынка связаны с ужесточением контроля со стороны СРО и казначейства, а также решениями самих хозяйствующих субъектов по ограничению раскрытия информации в условиях санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По итогам проверок отчетности российских хозяйственных субъектов за 2024 год (МСФО, РСБУ) на рынке выросло число аудиторских заключений с оговорками, рассказали “Ъ” в аудиторских компаниях «Финэкспертиза», «Налоги и финансовое право» и «Клифф». По оценке учредителя «Фирма "Русское право"» Владимира Бутовского, число подобных заключений в компании выросло на 10–15%. «Мы фиксируем рост заключений с оговорками именно по новым клиентам, по сравнению с прошлым годом он составил 7%»,— отмечает заместитель исполнительного директора «Донаудита» Екатерина Воронкина.

Оговорка — это обращение аудитора на существенное нарушение ведения бухучета клиента. Она обязательно раскрывается в аудиторском заключении и указывает на то, что именно не устроило аудитора. В частности, оговорка может касаться полноты раскрытия информации, неподтвержденных затрат и т. п. При этом количество только общественно значимых организаций, в отношении которых проводится обязательный аудит, оценивается примерно в 10 тыс.

По словам экспертов, росту числа оговорок в первую очередь способствовало ужесточение проверок участников аудиторского рынка со стороны СРО и казначейства РФ. Внимание к деятельности аудиторов растет, растет их ответственность, в ответ на эти тренды «цена сговорчивости и излишней мягкости для аудиторов также растет», поясняет гендиректор аналитической компании «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов. По словам советника фирмы «Клифф» Инги Скворцовой, проверки СРО осуществляются раз в два года, а с учетом проверок казначейства аудиторская компания проверяется ежегодно.

Более того, казначейство заявило о планах ужесточить проверки и наказания, особое внимание планируется уделять выполнению норм антиотмывочного законодательства (см. “Ъ” от 17 июня 2024 года). Повышение интенсивности мероприятий по профилактике нарушений законодательства ПОД/ФТ вошло в план мероприятий по реализации «Основных направлений госполитики в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года» (см. “Ъ” от 29 января). В случае, если аудиторская компания не прошла проверку, «к ней могут быть применены меры ответственности — существенные штрафные санкции, приостановление членства и исключение из членов СРО», отмечает госпожа Скворцова.

Росту числа оговорок также способствовали изменения в реальном секторе. Причина аудиторских заключений с оговорками заключается в том, что «в ряде случаев как вследствие санкционных рисков, так и из-за неопределенности бизнес-среды, а в ряде случаев из-за позиции акционеров и менеджмента компании минимизируют раскрытие информации», считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. В последние годы российские компании были вынуждены к приспосабливаться к режиму жестких санкций, адаптироваться к изменившимся условиям ведения хозяйственной деятельности и искать альтернативные пути для обеспечения своего развития, отмечают эксперты. «Реорганизации проводились в сжатые сроки, и, как следствие, могли быть допущены ошибки в учете и при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности в силу отсутствия опыта или высокой загрузки бухгалтерских и финансовых служб»,— поясняет вице-президент «Финэкспертизы» Ильгиз Баймуратов. Кроме того, очень высокая текущая стоимость заимствований «может вызывать для отдельных компаний неопределенность в отношении возможности продолжать деятельность в обозримом будущем», отмечает старший управляющий партнер компании ДРТ Игорь Токарев.

Для инвесторов подобные оговорки являются серьезным сигналом. «Для инвесторов оговорка и ее содержание — это прожектор, который светит на проблемную зону компании»,— говорит господин Митрофанов. Если оговорки заключаются в невозможности подтвердить размер активов или корректность начисления резервов, они непосредственно влияют на достоверность финансовой отчетности, и «инвесторы могут относиться с настороженностью как к самой отчетности, так и к инвестиционной привлекательности компании», поясняет господин Суверов.

При этом привлечь нового аудитора в нынешних условиях для компаний будет непросто. «Если раньше можно было довольно легко поменять аудитора на лояльного, то теперь в условиях ограниченного их выбора из реестров и еще более ограниченного из аудиторов с рейтингом надежности сделать это будет все сложнее»,— считает господин Митрофанов.

Юлия Пославская, Виталий Гайдаев