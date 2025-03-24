Аудит оптом

На фоне ужесточения контроля за выполнением требований антиотмывочного законодательства (115-ФЗ) аудиторский рынок пополнили новые участники — посредники. Они обращаются в аудиторские компании с предложением заверить отчетность готового пула компаний, в котором могут насчитываться сотни организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О появлении нового класса игроков на аудиторском рынке сообщается на крупнейшем профессиональном форуме Audit-it. По телефону поступило предложение: предлагалось провести аудит (обязательный) в 250 организациях по оборотной ведомости с чеком 60 тыс. руб. за проверку, рассказывает один из собеседников “Ъ” из числа аудиторов. «Предложили 250 организаций на аудит, стоимость каждой 60 тыс. руб., и половину нужно отдать посредникам»,— рассказывает директор «Евразии Аудита» Артур Каримов. Он пояснил “Ъ”, что компания предложила на основе очень ограниченного объема документов выдать положительное аудиторское заключение клиенту.

По словам участников рынка, посредники обладают базой потенциальных клиентов, которые подлежат обязательному аудиту и находятся в поиске аудиторской компании с действующей аккредитацией в СРО и тремя аттестованными аудиторами в штате по основному месту работы. По словам экспертов, появление подобных посредников связано с ужесточением контроля за соблюдением антиотмывочного закона115-ФЗ. Кроме того, повышение интенсивности мероприятий по профилактике нарушения законодательства ПОД/ФТ аудиторскими компаниями вошло в план мероприятий Минфина по реализации «Основных направлений государственной политики в сфере бухгалтерского учета…» (см. “Ъ” от 29 января).

По словам советника юридической фирмы «Клифф» Инги Скворцовой, когда к аудитору поступает предложение провести аудит, нарушая стандарты, он должен уведомить об этом Росфинмониторинг, а посредники позволяют этого избежать и «обезопасить» клиента. Кроме того, согласно закону, аудитор должен своевременно представлять сведения в Росфинмониторинг о сомнительных сделках клиентов. Это может быть дополнительным фактором повышения спроса на «лояльных» и «молчаливых» аудиторов, которые не будут фиксировать соответствующие нарушения и уведомлять о них Росфинмониторинг, отмечает советник юрфирмы «Легикон-Право» Алексей Некрасов.

Вместе с тем в случае выявления нарушения закона посредника будет трудно привлечь к ответственности. Само по себе посредничество, если оно сводится к поиску клиентов для аудитора на возмездной основе, не противоречит закону, поясняет гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. По словам эксперта, даже если нарушения и их последствия будут носить такой характер, что возникнут основания для привлечения к уголовной ответственности аудируемого и аудитора, в частности по ст. 202 УК РФ за злоупотребление полномочиями, то посредник, скорее всего, ее избежит, поскольку нужно будет доказать, что он знал и не мог не знать о намерениях сторон нарушить закон, а это маловероятно. Ответственность ляжет на плечи участников рынка, поскольку, соглашаясь на предоставление своих услуг при наличии посредника, аудитор существенно повышает риски ответственности лично для себя, включая исключение из СРО и потерю возможности осуществлять профессиональную деятельность, говорит госпожа Барабаш.

Впрочем, если рынок таких посреднических услуг существует, то существуют и аудиторы, которые такие риски готовы принимать, отмечает она. Деятельность таких посредников действительно является проблемой для аудиторского рынка, отмечает член правления СРО Борис Федосимов. «Эффективным мог бы быть анализ Росфинмониторингом компаний, получивших аудиторское заключение, и их финансово-хозяйственной деятельности, а также соответствия стоимости фактически оказанных услуг среднерыночным ценам»,— уверен Алексей Некрасов. В Росфинмониторинге оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Отток аудиторов продолжается Контекст По оценкам члена правления СРО Бориса Федосимова, по итогам 2024 года аудиторский рынок покинули 640 недобросовестных аудиторов. Из них в связи с аннулированием аттестата — 346 аудиторов, в связи с добровольным заявлением члена СРО о выходе — 198, на основании решения СРО об исключении аудитора по мере, определенной дисциплинарным кодексом СРО,— 70. Это примерно минус 3–4% относительно 2023 года, добавляет он. По словам управляющего партнера группы компаний «Мариллион» Полины Виксне, основная причина сохранения довольно большого количества недобросовестных аудиторов заключается в том, что выявление недобросовестных аудиторов и подтверждение того, что аудиторская деятельность ведется формально,— это длительный процесс, требующий большого количества ресурсов, компетенций, соблюдения процессуальных требований и формальностей. Юлия Пославская

Юлия Пославская, Ян Назаренко