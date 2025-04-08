Долги депутата на 192,9 млн рублей и иск от «дочки» китайской компании к Ак Барс Банку на 1,3 млрд рублей

Депутат Казанской городской Думы Максим Леонтьев подал иск в Арбитражный суд Татарстана с требованием признать себя банкротом. Согласно документам дела, общая сумма задолженности депутата составляет 192,9 млн руб.

«СиАрСиСи Рус», российская «дочка» китайской строительной компании, подала иск в Арбитражный суд Татарстана против Ак Барс Банка. Размер заявленных требований почти 1,3 млрд руб.

В честь 400-летия Набережных Челнов и 50-летия выпуска первого грузовика «КамАЗ» в России выпустят специальные почтовые марки. Соответствующий план издания марок одобрен Комиссией по государственным знакам почтовой оплаты при Минцифры России.

За первые три месяца 2025 года в Татарстане было зафиксировано свыше 6 тыс. преступлений в сфере информационных технологий, что на 20% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года. Большинство случаев связаны с мошенничеством и кражами. Общий ущерб от этих правонарушений составил более 1,35 млрд руб.

Международный выставочный центр «Казань Экспо» успешно прошел проверку на соответствие стандартам «халяль». По итогам инспекционного контроля было подтверждено, что сотрудники центра владеют необходимыми навыками для организации мероприятий в соответствии с нормами ислама. Они демонстрируют понимание принципов «халяль» и соблюдают установленные требования, включая дресс-код.

Арбитражный суд Москвы принял решение в пользу госкомпании «Автодор», обязав особую экономическую зону «Алабуга» погасить долг за проезд по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и трассе М-12 «Восток» (Москва — Казань). Сумма взыскания составила 28,4 тыс. руб.

В Чувашии запущен инновационный благотворительный проект фонда «Воскресение», позволяющий поддержать строительство храма Сергия Радонежского в Чебоксарах с помощью технологии блокчейн (NFT). Собранные средства будут направлены на внутреннюю отделку храма, роспись стен, возведение православного просветительского центра с гимназией для младших классов, а также обустройство комфортного пространства для прихожан.

Компания Danaflex из Татарстана, занимающаяся производством упаковочных материалов, планирует построить завод на территории Казахстана. Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет около 2,5 млрд руб.

Космонавт из Бугульмы Сергей Рыжиков успешно стартовал на корабле «Союз МС-27» с космодрома «Байконур» и направился к Международной космической станции (МКС). Вместе с уроженцем Татарстана полет совершает российский космонавт Алексей Зубрицкий.

Артём Дергунов