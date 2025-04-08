В Татарстане за январь—март 2025 года зарегистрировано более 6 тыс. IT-преступлений, что на 20% меньше, чем за тот же период годом ранее. Основную часть составляют мошенничество и кражи. Совокупный ущерб превысил 1,35 млрд руб., сообщил замначальника отдела по раскрытию мошенничеств УУР МВД по РТ Рафаэль Мусаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ущерб от IT-преступлений в Татарстане за первый квартал составил 1,35 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ущерб от IT-преступлений в Татарстане за первый квартал составил 1,35 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Половина от всех зарегистрированных преступлений в республике в первом квартале текущего года относится к сфере IT. Всего раскрыто около 1,3 тыс. таких преступлений. По словам Рафаэля Мусаева, 67% всех киберпреступлений связаны с кражами и мошенничествами, их число превысило 4 тыс.

Количество преступлений по фактам неправомерного доступа к компьютерной информации сократилось почти в четыре раза — с 2 тыс. до 453. В МВД связывают это с новой практикой квалификации подобных дел.

«С прокуратурой республики выработан общий подход к таким преступлениям, что позволило снизить их регистрацию и числа дублирующих составов», — отметил господин Мусаев.

По числу установленных подозреваемых Татарстан занял второе место в стране, оставаясь в топ-5 регионов России по уровню раскрытия IT-преступлений.

Артём Дергунов