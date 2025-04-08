К 400-летию Челнов и 50-летию первого грузовика КамАЗ выпустят почтовые марки

В России к 400-летию основания Набережных Челнов и 50-летию выпуска первого грузового автомобиля КамАЗ выпустят почтовые марки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Тематический план об издании марок был утвержден Комиссией по государственным знакам почтовой оплаты при Минцифры России.

Первая марка с автомобилем КамАЗ была выпущена в 1974 году под названием «Всесоюзная ударная стройка КамАЗ». Ее тираж составлял 3,8 млн экземляров.

В августе 2024 года Банк России сообщил, что в 2026 году выпустит памятные монеты к 400-летию Набережных Челнов.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилеев основания города и выпуска грузовика КамАЗ.

Диана Соловьёва